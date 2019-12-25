Украинский военный в Донбассе погиб при подрыве автомобиля ВСУ

Украинский военный в Донбассе погиб при подрыве автомобиля Вооруженных сил Украины. Об этом на собственной странице на Facebook написали представители пресс-службы штаба операции Объединенных сил. Трагический случай зафиксирован днем 27 апреля на территории ответственности группировки "Север". Также известно о трех пострадавших.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью.
заявление ООС
Все пострадавшие после подрыва транспортного средства были госпитализированы в больницу. В настоящее время медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.
В МИД России оценили вероятность войны с Украиной на Донбассе.
Фото: Facebook/Операція об"єднаних сил / Joint Forces Operation
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