Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену

Евгений Голоднов рассказал о своей службе в ВСУ.

Украинский военнослужащий Евгений Голоднов рассказал в опубликованном видеоролике в социальных сетях о том, что он проснулся уже в российском плену. Соответствующее заявление мужчины разместили в публичном доступе сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Он объяснил, что по приказу своего командира отправился отдыхать после того, как целый день занимался копанием окопа.

Нас прикомандировали к 28-му батальону, с каждого отделения взяли по 4 человека. Ни взводный, ни зам взводного, ни командир отделения не поехали. Потом изначально делали окопы. Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал: ложись отдыхать. Евгений Голоднов, военнопленный

Солдат добавил, что копал окоп на двоих человек со своим товарищем. Евгений Голоднов признался журналистам в том, что сейчас хочет побыстрее попасть домой, а не "назад в этот ад". Он мдобавил, что был отправлен в зону сражений в качестве водителя, однако в результате ему не достало транспортного средства. Ему пришлось одалживать денежные средства на покупку автомобиля.

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Фото и видео: Минобороны России