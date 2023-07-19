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Украинский пленный рассказал о самосуде командиров ВСУ над подчиненными

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Украинский солдат рассказал об обучении в Британии.

 Украинские военнопленные рассказали журналистам "РИА Новостей" о том, что командиры киевского режима устраивают самосуд на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции и расправляются с инакомыслящими подчиненными. Один из иностранных бойцов по имени Сергей объяснил, что его мобилизовали власти, после чего мужчина проходил обучение в Великобритании. Там его тренировали заниматься десантно-штурмовыми действиями, а также работать с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК). В роли инструкторов находились норвежские и нидерландские специалисты. Военнопленный заметил, что по  прибытию на передовую линию фронта столкнулся с тем, что командиры устраивали самосуд.

Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне.

военнопленный

Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: великобритания, военнопленные, самосуд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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