Украинский солдат рассказал об обучении в Британии.

Украинские военнопленные рассказали журналистам "РИА Новостей" о том, что командиры киевского режима устраивают самосуд на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции и расправляются с инакомыслящими подчиненными. Один из иностранных бойцов по имени Сергей объяснил, что его мобилизовали власти, после чего мужчина проходил обучение в Великобритании. Там его тренировали заниматься десантно-штурмовыми действиями, а также работать с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК). В роли инструкторов находились норвежские и нидерландские специалисты. Военнопленный заметил, что по прибытию на передовую линию фронта столкнулся с тем, что командиры устраивали самосуд.

Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне. военнопленный

Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров.

Фото и видео: Минобороны России