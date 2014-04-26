Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма

Украинский политолог Алексей Голобуцкий признал неизбежность потери Крыма. С заявлением он выступил в эфире канала UkrLife.
За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины.
Алексей Голобуцкий, украинский политолог
По его мнению, жители страны образовывают разные группы — и их видение развития страны различается. Поэтому, считает эксперт, Украина не может существовать как цельное государство.
Ранее Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма.
Видео: YT / UKRLIFE.TV
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