Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма

Жители страны образовывают разные группы — и их видение развития страны различается.

Украинский политолог Алексей Голобуцкий признал неизбежность потери Крыма. С заявлением он выступил в эфире канала UkrLife.

За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины. Алексей Голобуцкий, украинский политолог

По его мнению, жители страны образовывают разные группы — и их видение развития страны различается. Поэтому, считает эксперт, Украина не может существовать как цельное государство.

Ранее Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма.

Видео: YT / UKRLIFE.TV