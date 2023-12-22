Алекcандр Ильницкий рассказал об обмане Киева.

Минных заграждений вдоль государственной границы с России со стороны Харьковской области, о которых украинским военнослужащим рассказывали командиры, не оказалось. Соответствующее заявление сделал пограничник киевского режима Алекcандр Ильницкий, попавший в плен ВС РФ на Харьковском направлении. Иностранец заметил, что армия противника ВСУ заходила с той стороны, с которой ее не ожидали.

В тех местах система обороны ну это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьезного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано. Алекcандр Ильницкий, украинский пограничник

Мужчина объяснил, что все передвижение пограничной службы было только по определенному маршруту и в одном секторе, потому что украинские военные были уверены в том, что вокруг все заминировано.

Пленный сдался после того, как сослуживец подорвался на гранате.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости