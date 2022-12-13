Украинский пленный: офицеры ВСУ отсиживаются в тылу, бросая на передовую солдат

Солдат объяснил, что многие украинцы не хотят воевать.

Украинский военнопленный Дмитрий Шитра рассказал о том, что офицеры Вооруженных сил Украины отсиживаются в тылу, а вместо себя бросают на передовую обычных солдат. Такой информацией иностранец поделился с журналистами. Видеозапись признания опубликовали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Украинец пояснил, что старшими групп офицеры ставят сержантов, после чего боевые группы отправляются вперед на фронт. Он пояснил, что ранее еще нигде не встречал такого отношения к подчиненным.

У нас не хватает офицеров, офицеры сидят в тылу. Поставили сержанта, говорят, ты старший группы, все, вперед. Такого скотства я еще не видел нигде, чтобы так к своим подчиненным относились. Дмитрий Шитра, военнопленный

Пленный напомнил россияинам, что многие украинские военные не хотят воевать, и некоторые даже пишут отказы от службы на фронте несмотря на то, что такие действия грозят в стране тюремным сроком от 5 до 10 лет.

Пленный солдат ВСУ Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой.

Фото и видео: Минобороны России

