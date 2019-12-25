Украинский олигарх Уотфорд найден мертвым в своем доме в графстве Суррей

Полиция не исключает версию с покушением на бизнесмена.

Украинский олигарх Михаил Уотфорд найден мертвым в своем доме в графстве Суррей. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Guardian. Они уточнили, что погибшего нашел в гараже дома садовник. В СМИ уточнили, что стоимость особняка оценивается в 18 миллионов фунтов (порядка 2,7 миллиарда рублей)

В интервью британскому изданию The Sun друг семьи рассказал, на психическом состоянии Уотфорда сказалась ситуация, которая сейчас происходит на территории Украины. Представители закона добавили, что гибель магната будет расследоваться "с крайней серьезностью". В настоящее время есть подозрения том, что на Уотфорда могло быть совершено покушение.

Напомним, что Михаил Уотфорд родился на Украине в 1955 году. С 1999 году он стал акционером компании "Нефтехимик Прикарпатья". Бизнесмен сделал большое финансовое состояние на нефти и газе. В 2000-ых годах предприниматель переехал на постоянное место жительство в Великобританию. Там он занялся недвижимостью.

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