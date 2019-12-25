Умер мастер спорта СССР по классической борьбе Владимир Ткаченко

Причины смерти не сообщаются.

В Омске на 83-м году жизни умер мастер спорта СССР по классической борьбе, судья всероссийской категории Владимир Ткаченко. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Петербурга.

Причины смерти мастера спорта не называются. Прощание с Ткаченко состоится 5 марта с 15:00 до 16:00 в Доме траурных обрядов "Некрополь".

Владимир Ткаченко родился 12 марта 1939 года. После окончания Омского государственного института физкультуры работал тренером и несколько лет возглавлял спортивную школу по классической борьбе Омского областного совета ДСО "Спартак". Долгое время он был главным секретарем чемпионатов и первенств России, работал на Олимпиаде-1980. Некоторое время Ткаченко жил и работал в Петербурге.

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Фото: ВКонтакте / Федерация борьбы Санкт-Петербурга