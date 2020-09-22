Украинский мэр поклялся на Библии в непричастности к коррупции

Александр Сенкевич достал перед журналистами Библию.

Мэр украинского города Александр Сенкевич поклялся на Библии, что непричастен к коррупционным схемам. Чиновник заметил, что речь идет о вопросе журналиста о том, кто является инициатором укладки серой плитки в городе. Глава Николаева заявил о том, что ждал такого вопроса, поэтому взял с собой Библию. После этого он положил ее на стол.

Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни подставным лицам не принадлежал ни один завод по производству брусчатки Александр Сенкевич, мэр Николаева

Градоначальник заявил, что никогда не использовал служебное положение или собственные компании, чтобы получить в личное пользование бюджетные средства.

Видео: YT / НикВести HD