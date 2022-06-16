Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ

Дмитрий Марченко объяснил, почему переправа является стратегической целью для ВСУ.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ. Соответствующее заявление Дмитрий Марченко сделал в интервью для местных журналистов. По словам эксперта, данный путь России по подтягиванию дополнительных резервов Киев должен обрезать.

Для ВСУ Керченский мост - цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ

Напомним, что в апреле текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил прессе о том, что ВСУ разрушат Крымский мост тогда, когда военным представится такая возможность.

В США сообщили, что РСЗО передадут Украине к концу месяца.

Фото и видео: YouTube / Радіо Свобода