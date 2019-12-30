При этом, Украина видит мировую угрозу со стороны российских атомных подводных лодок.

На Украине заявили об отсутствии у России надводного флота. Об этом упомянул председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Черноморский флот России находится в "крайне плачевном" состоянии, уточнил он. Так он прокомментировал визит российского лидера в Крым 9 января. На Украине считают, что Румыния и Турция имеют более боеспособный флот, чем Россия. Однако Романюк напомнил о наличии в российском флоте атомных подводных лодок. По мнению украинской стороны, они несут "реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире".

Напомним, что президент РФ посетил Крым, чтобы проконтролировать ход совместных учений Северного и Черноморского флотов. В нем были задействованы 30 кораблей, одна подводная лодка и 40 летательных аппаратов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что появилось видео, как военные корабли России и США подошли на опасное расстояние в Аравийском море.