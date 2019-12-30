СМИ: Военные корабли России и США подошли на опасное расстояние в Аравийском море

Появилось видео, как военные корабли России и США оказались на опасном расстоянии в Аравийском море. Оно опубликовано на официальной страничке 5-го флота ВМС США в Twitter.
Моряки получили международный морской сигнал о риске столкновения. Американское судно потребовало изменить курс российского судна в соответствии с международными правилами мореплавания.
Напомним, что последнее время флот США и России регулярно встречается в различных частях мира. Так недавно ВМС США назвали агрессивными действия российского судна в Индийском океане. Это произошло на фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке. В Минобороне версию о сближении с американским кораблем опровергли
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