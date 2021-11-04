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Украинский депутат Лерос показал средний палец Зеленскому и главе его офиса

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Кроме того, он назвал главу государства предателем.

Внефракционный депутат Верховной рады Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку средний палец во время выступления парламенте страны. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

4 ноября в Раде перед голосованием по вопросу о назначении Алексея Резникова главой Минобороны государства Лерос попросил выделить время для выступления, в ходе которого он назвал Зеленского предателем.

Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду! Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду! Вы главный предатель в стране!

Гео Лерос, депутат Верховной рады

После этих слов Леросу отключили микрофон. Народный депутат показал средний палец в адрес Зеленского и Ермака, а затем покинул трибуну.

Депутаты от партии "Слуга народа" назвали произошедшее недопустимым и обратились в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку поведению Лероса. Отмечается, что его могут отстранить от участия в пяти заседаниях парламента. 

Ранее экс-депутат Рады предрек Зеленскому судьбу Януковича.

Видео: Telegram/Украина 24/7

Теги: андрей ермак, верховная рада, владимир зеленский, гео лерос, средний палец
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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