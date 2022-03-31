Украинских силовиков не выпустят из Мариуполя, заявили в ДНР

Эдуард Басурин считает, что в городе примерно 3-4 тысячи националистов.

Украинских силовиков не выпустят из Мариуполя. Такое заявление в интервью для журналистов "РИА Новостей" сделал официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной республики Эдуард Басурин. По данным специалиста, силам ВСУ и местных националистам войска ДНР не намерены предоставлять гуманитарные коридоры.

Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим. Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Напомним, что на момент самопровозглашения независимости ДНР в 2014 году украинский город Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом Донбасса после Донецка. С июня того же года его под контроль вернули себе представители Киева. В результате восточные пригороды Мариуполя стали территорией, на которых велись одни из самых ожесточенных боев.

Минобороны РФ: выявлены должностные лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости