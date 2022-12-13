ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией рождественского перемирия

Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО.

Вооружённые силы Украины выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР.

Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что Киев получил американские дальнобойные гаубицы М777. Именно они используются для обстрела Донецка и Луганска. Также украинские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH200, польские САУ Krab и французские САУ Caesar.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от перемирия с Россией с 6 на 7 января. Он посчитал, что так российская сторона пытается скрыть шаги "агрессии".