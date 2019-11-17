В Керчи стартовала буксировка задержанных украинских кораблей

Судна были задержаны в ноябре 2018 года.

В Керчи началась буксировка задержанных в Керченском проливе украинских военных кораблей. Об этом сообщают РИА "Новости".

С причала отбуксировали "Яны Капу" за ним последовал катер "Бердянск". Ранее в Киеве попросили Москву вернуть корабли. На Украине намерены отправить судна на проверку, чтобы узнать, ремонтировали ли их с целью скрыть следы обстрела.

Напомним, что в начале сентября Украина и Россия обменялась заключенными по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию прилетел главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах. На Украину помимо 24 моряков вернулся режиссер Олег Сенцов. Корабли российская сторона до сих пор не вернула. В Киеве считают, что судна являются доказательством агрессии со стороны России.

Видео: YouTube/ Asker Nerys