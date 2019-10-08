Киеве обвинил РФ в обмане трибунала по возврату украинских судов

ВМС назвали возможную причину действий России.

Украинские власти обвинили Россию в дезинформации Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко.

Речь касается трех кораблей, которые российские пограничники задержали в Керченском проливе в 2018 году. После того, как моряки были освобождены РФ сообщила ООН о возвращении экипажа и судов. Корабли же так и не были возвращены, сказал Воронченко.

Он отметил, что судна являются доказательством агрессии со стороны России. Именно поэтому РФ не хочет их отдавать.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер „Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?

— сказал он в интервью "Украинским новостям"

Напомним, что в начале сентября Украина и Россия обменялась заключенными по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию прилетел главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах. На Украину помимо 24 моряков вернулся режиссер Олег Сенцов.