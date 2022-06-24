Украинские власти Луганской области сообщили о приказе ВСУ покинуть Северодонецк

Сергей Гайдай рассказал о приказе от командования.

Подконтрольные киевскому режиму власти Луганской области сообщили о приказе Вооруженных сил Украины покинуть Северодонецк из-за отвода армии из региона. Военнослужащие получили указание от командования оставить город Северодонецк, который на текущий момент является административным центром Луганской области, остающейся под управлением Киева. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "ДОМ" сделал чиновник Сергей Гайдай.

К сожалению, да…Было принято такое решение. И солдаты ВСУ, и Нацгвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы. Сергей Гайдай, глава Луганской области Украины

Сергей Гайдай пояснил журналистам, что не имеет смысла военным находиться на разбитых за многие месяцы огневых позициях просто ради того, чтобы "там находиться".

Минобороны России показало кадры работы бронепоезда "Волга" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ