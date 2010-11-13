Украинские пилоты тренируются на шведских истребителях, заявил Зеленский

Глава Украины обсудил в Стокгольме вопрос военных поставок для ВСУ.

Украинские летчики уже начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном рассказал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Политик пояснил, что данные воздушные средства могут быть далее переданы на вооружение для ВСУ.

Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в мае текущего года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял о том, что украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen.

Зеленский заменит всех областных военкомов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України