Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского

Техника столкнулась с Т-64БВ в Ровенской области.

Украинская боевая машина пехоты протаранила танк на глазах у президента Владимира Зеленского. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ТСН. По данным источника, мероприятия проводились в рамках заявленных военных учений Метель-2022". На кадрах видно, как БМП-1 врезалась в танк Т-64БВ. Гусеничная техника двигалась перпендикулярно движению БМП. Инцидент зафиксирован в Ровенской области вечером 16 февраля.

Напомним, что украинские командно-штабные учения "Метель-2022" начались с 8 февраля. Маневры будут длиться весь февраль на всей государственной территории. В Генеральном штабе страны уточнили, что основной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей для органов военного управления и и подразделений ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / ТСН

