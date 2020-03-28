За минувшие сутки границу Украины пересекли около 10 тысяч человек.

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей перед ее закрытием. Они хотят вернуться в свою страну до полного закрытия границы. Об этом пишет издание "СТРАНА.ua".

Сообщается, что на данный момент в нейтральной зоне находятся тысячи людей. Они ждут автобусы, которые отвезут из на Украину.

Издание пишет, что за минувшие сутки границу Украины пересекли около 10 тысяч человек.

Ранее Порошенко заявил о неготовности Украины к эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube / Факти ICTV,Магнолия-ТВ