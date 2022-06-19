СМИ: Украина впервые нанесла удары крылатыми ракетами НАТО

Оружие американского производству ВСУ получило от Дании.

Украина впервые нанесла удары крылатыми ракетами НАТО. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания "Авиа.про". По данным источника, речь идет о высокоточном оружии, которое применялось Вооруженными силами по морской цели в районе острова Змеиный. Ракета была выпущена с расстояния, превышающем 60 километров. По предварительным сведениям, данный вид вооружения был передан киевскому режиму Данией.

В издании отметили, что корабль, уничтоженный украинскими военными к востоку от острова Змеиный, поражён не британскими ракетами Brimstone, как сообщалось ранее, а противокорабельными крылатыми ракетами Harpoon. Информация об этом подтверждается Пентагоном и ВСУ.

Украинские войска ударили, по крайней мере, одной ракетой Harpoon по морскому буксиру. автор The Washington Post

При этом автор подчеркнул, что ракеты на Украину поставлялись не США, но при этом они - американского производства. Журналист сослался на данные, полученные от Пентагона.

Конгрессмен Гуден: цены на бензин и инфляция станут "убийственными" для Байдена к выборам.

Фото и видео: Авиа.про