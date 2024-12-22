По словам эксперта, украинцы были вынуждены "работать на польских панов", находясь у них в рабстве.

Украина требуют с Польши денежную компенсацию за 500 лет порабощения жителей страны. Об этом заявил львовский эксперт по международной политике Андриан Михальчишин. Его слова приводит телеканал NTA.

Михальчишин заявил, что польская сторона в контексте преступлений во время Волынской резни стремится скрыть свою ответственность за длительный период угнетения украинского народа. Он подчеркнул, что украинцы были вынуждены "работать на польских панов", находясь у них в рабстве. Эксперт добавил, что Польша должна выплатить стране репарации.

Ранее Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину.

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