Украина требуют с Польши денежную компенсацию за 500 лет порабощения жителей страны. Об этом заявил львовский эксперт по международной политике Андриан Михальчишин. Его слова приводит телеканал NTA.
Михальчишин заявил, что польская сторона в контексте преступлений во время Волынской резни стремится скрыть свою ответственность за длительный период угнетения украинского народа. Он подчеркнул, что украинцы были вынуждены "работать на польских панов", находясь у них в рабстве. Эксперт добавил, что Польша должна выплатить стране репарации.
Ранее Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину.
Фото: pxhere.com
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