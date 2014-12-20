Глава Минобороны Польши рассказал о поддержке ВСУ Европой.

Страны-члены Североатлантического военного альянса выясняют, кто и сколько солдат может направить для поддержки киевского режма на украинскую территорию в настоящее время. Соответствующее заявление сделал польский министр по обороне Польши Владислав Косиняк-Камыш. Европейский чиновник выступил в эфире местного телеканала TVN. Ведущий программы задал высокопоставленному гостю вопрос о том, какую цифру Варшава "вписала в анкету" на тему готовности направить своих солдат а Украину. Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что речь не велась об анкете, в которую надо было вписывать значение. Чиновник подтвердил, что Польша не намерена направлять военнослужащих в регион конфликта.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил общественности о том, что Лондон при необходимости готов ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности.

Польша и США не будут направлять солдат на Украину, заявил Косиняк-Камыш.

Фото и видео: YouTube / tvn24