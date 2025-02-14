Польша и США не будут направлять солдат на Украину, заявил Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш указал на то, что гарантиями по украинской безопасности могут быть европейские и американские инвестиции в промышленность.

Варшава и Вашингтон смогут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не военнослужащих. Соответствующее заявление местным журналистам сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, общаясь со СМИ после рабочей встречи с новым шефом американского профильного ведомства Питом Хегсетом. Европейский чиновник указал, что он надеется, что страна отправит киевскому режиму в поддержку инвестиции в оборонную промышленность, имея в виду создание на территории этого государства промышленности. По мнению Косиняк-Камыша, речь идет об определенной гарантии безопасности.

То, что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, - это направить свои фирмы - польские и американские - в формате Joint venture на Украину. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

В Варшаве уточнили, что 95% техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше. В связи с этим государство может обеспечить Украине логистику, а не отправку солдат для сражений на поле боя.

Министр обороны Польши прокомментировал встречу глав НАТО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now