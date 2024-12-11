Министр обороны Польши прокомментировал встречу глав НАТО

Владислав Косиняк-Камыш указал на усталость от украинского кризиса.

Ситуация на Украине огорчила участников встречи руководителей профильных ведомств стран-членов НАТО по обороне Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление сделал местный министр по национальной обороне в Польше Владислав Косиняк-Камыш. С таким утверждением иностранный чиновник выступил в эфире радиостанции RMF FM. Гость шоу прокомментировал мероприятие, состоявшееся в четверг, 9 января, на американской военной базе "Рамштайн" в Германии. Во встрече участвовал генсек НАТО Марк Рютте, а также были задействованы украинские представители. Косиняк-Камыш заявил, что у избранного лидера Белого дома Дональда Трампа нет мирного плана по разрешению регионального кризиса.

Настроение не есть хорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость огромная. Людям попросту надоело. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

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Фото и видео: YouTube / RMF24