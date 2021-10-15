Владислав Косиняк-Камыш сообщил о закупке новых дронов у США.

Варшава купила у американских представителей разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian за 310 миллионов долларов. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал польский министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Очередной контракт, очередная крупная инвестиция. Сегодня мы подписываем очередной контракт на большие дроны. Размах их крыльев - это 20 метров. Максимальная скорость около 480 километров в час и около 20 часов полета. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны РФ

Иностранный дипломат не уточнил количества покупаемых БПЛА, однако заявил, что за них власти заплатят 310 миллионов долларов (или 1,2 миллиарда злотых). Министр подчеркнул, что данная статья стоит своих расходов, так как речь идет о новейшей технологии. Владислав Косиняк-Камыш отметил, что с 2025 года в армии европейского государства будут сформированы дроновые войска. Военная поставка беспилотников MQ-9B SkyGuardian в Польшу ожидается в 2027 году. Аппараты заменят собой разведывательные БПЛА MQ-9A Reaper, поставленные Варшаве в феврале 2023 года.

В Польше заявили, что США не выйдут из НАТО.

Фото и видео: YouTube / tvn24