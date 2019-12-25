Украина призналась в убийстве начальника управления милиции ЛНР

Олег Анащенко погиб в результате спецоперации со стороны Украины.

Украина призналась в убийстве начальника управления Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили журналисты из "Главреда" со ссылкой на официального представителя МВД Украины Артема Шевченко. Чиновник рассказал, что силовики причастны к гибели Олега Анащенко. Данная операция связана с местью за сбитый на территории Луганска самолета Ил-76.

За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило Артем Шевченко, официальный представитель МВД Украины

Напомним, что Ил-76 упал в Луганске 14 июня 2014 года. На борту находились 40 десантников и 9 членов экипажа. Все пассажиры погибли. В 2017 году Киев привлек спецназ и спецслужбы для ликвидации Анащенко. Цель ликвидировали управляемым взрывом. В МВД Украины напомнили, что Олег Анащенко управлял ПВО ЛНР, поэтому считался непосредственным виновником крушения Ил-76.

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