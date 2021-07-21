Украина перебросила войска к российской границе

Военные тренируются около Крыма с "Буком".

Украинские военные перебросили к российской границе ЗРК "Бук" для проведения учений. Такое заявление сделали представители пресс-службы Минобороны России на собственном аккаунте на Facebook. Мероприятия проводятся в рамках тактических тренировок сил противовоздушной обороны. Военные выполняют задачи на территории, граничащей с "временно оккупированным" регионом.

Прошла тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" условного врага. пресс-служба Минобороны Украины

Напомним, что Киев регулярно говорит о намерениях вернуть Крым. Петр Порошенко в обращении к крымским татарам и мусульманам Украины во время празднования Курбан-байрама пообещал за год сделать полуостров частью его страны.

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Видео: Facebook / Міністерство оборони України