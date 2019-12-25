Украина отменила визы для граждан шести стран. Об этом сообщается на официальном сайте президента Владимира Зеленского днем 22 июля. Безвизовый режим Киев вводит с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.
С целью развития и практической реализации принципов партнерства
говорится в сообщении офиса украинского лидера
Президент подписал указ о том, что безвизовый режим с шестью государствами касается как поездок на Украину, так и транзитного проезда через территорию страны. При этом срок пребывания иностранцев не может превышать более 90 дней в течение 180 дней.
Госдума России приняла закон о единой электронной визе.
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