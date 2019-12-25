Пропускные пункты между Украиной и ДНР с ЛНР заработают 10 июня.

Украина назвала дату открытия границы с Донбассом. Это сделал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак. Об этом пишет украинское РБК.

По словам Хомчака, пропускные пункты между Украиной и ДНР с ЛНР откроются 10 июня.

Во время совещания президент страны Владимир Зеленский отметил, что сейчас страна вышла на плато по коронавирусу и удерживается на нём. Значительных вспышек после ослабления карантина не было.

Ранее Зеленский рассказал, что поднимал вопрос Крыма в переговорах с Путиным.