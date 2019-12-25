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Украина назвала дату открытия границы с Донбассом
Сегодня, 15:12
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matveyvn

Украина назвала дату открытия границы с Донбассом

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Пропускные пункты между Украиной и ДНР с ЛНР заработают 10 июня.

Украина назвала дату открытия границы с Донбассом. Это сделал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак. Об этом пишет украинское РБК.

По словам Хомчака, пропускные пункты между Украиной и ДНР с ЛНР откроются 10 июня.

Во время совещания президент страны Владимир Зеленский отметил, что сейчас страна вышла на плато по коронавирусу и удерживается на нём. Значительных вспышек после ослабления карантина не было.

Ранее Зеленский рассказал, что поднимал вопрос Крыма в переговорах с Путиным.

Теги: днр, донбасс, лнр, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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