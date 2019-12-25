В МИД Украины рассказали, что отправляли запрос еще в 2015 году.

Украина напомнила ООН о предложении по размещению миротворцев. Соответствующее заявление перед журналистами по результатам проведения Генеральной Ассамблеи ООН сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Эксперт уточнил, что страна еще в 2015 году запрашивала запуск миротворческой миссии на Донбассе. При этом организовать процесс можно и без согласования в рамках Совета по безопасности в ООН.

ООН должна рассмотреть весь доступный ей инструментарий, который не требует одобрения Совета Безопасности ООН. Мы напомнили ООН о нашем запросе в 2015 году рассмотреть запуск миротворческой операции на Украине. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД Украины также высказались за существенное увеличение объема поставок Западом гуманитарной помощи. Кулеба уточнил, что на данный момент РФ является одним из пяти постоянных членов СБ ООН, как и США, Франция, Китай и Великобритания, поэтому способна наложить право вето на блокировку любого решения СБ ООН.

Кулеба: у Украины нет планов по созданию ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

