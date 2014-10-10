Кулеба: у Украины нет планов по созданию ядерного оружия

В МИД Украины рассказали об отказе от атомного арсенала по Будапештскому меморандуму.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что у страны нет планов по созданию ядерного оружия. Об этом чиновник уведомил иностранных коллег во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной кризису вокруг Киева. Эксперт добавил, что власти не вынашивают планов по восстановлению атомного арсенала.

Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность. Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что еще 19 февраля Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что поручил МИД созвать саммит стран, подписавших Будапештский меморандум. В том случае, если мероприятие не будет проведено или его результаты не устроят Киев (не предоставят Украине гарантии безопасности), то документ будет признан Киевом недействительным. Соглашение по меморандуму было подписано еще 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. По условиям Киев ликвидировал ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон предоставляли гарантировали Киеву.

Кулеба: США обещают наращивать поставки оружия Киеву и ужесточать санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

