Украина: Муж сломал жене ребра и убил током, пытаясь спасти

Появились жуткие подробности трагедии, которые произошли в Первомайске Николаевской области.

Трагедия произошла 23 августа в Первомайске Николаевской области. Сейчас закончено расследование уголовного дела и суд вынес приговор мужчине, который убил жену, пытаясь спасти ее орт смерти.

Женщина из-за огромных долгов решила свести счеты с жизнью. Гражданский муж напугался, когда его женщина потеряла сознание. Он послал сына вызвать "скорую" и позвать на помощь соседей. Сам же попытался ее реанимировать, не имея знаний и опыта. При попытках сделать ей непрямой массаж сердца мужчина сломал супруге 7 ребер. Когда эти попытки не увенчались успехов, он попытался сделать дефибрилляцию. Для этого он приложил к телу женщины несколько раз оголенные провода. Приехавшие медики констатировали смерть женщины. При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате воздействия тока.

Во время суда мужчина полностью признал свою вину и от дальнейших комментариев воздержался. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы или 1 году условно.

Видео: Piter.TV