Уиткофф анонсировал новые переговоры России и США в Джидде

Стив Уиткофф рассказал, что делегаты соберутся в воскресенье в Саудовской Аравии.

Вашингтон рассчитывает, что киевский режим поддержит договоренности, которые были достигнуты во время состоявшейся во вторник телефонной беседы российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу Fox News сделал специальный посланник лидера Белого дома Стив Уиткофф. Он указал, что у него было две насыщенных рабочих встречи в Кремле. Первая длилась около трех с половиной часов, а вторая - порядка четырех часов. По мнению иностранца, делегатам удалось добиться значительного прогресса, а также сузить круг вопросов, после чего произошел переход к конкретным, детальным шагам по режиму прекращения огня, перемирия в энергетической инфраструктуре.

Это то, о чем они пытались договориться уже довольно долгое время. Во-вторых, то, что в просторечии называют черноморским, морским аспектом перемирия, - я думаю, оба этих пункта теперь согласованы российской стороной. Я, безусловно, надеюсь, что Украина также согласится с этим. Стив Уиткофф, эксперт США

Стив Уиткофф добавил, что теперь американской администрации предстоит проработать некоторые детали, однако полноценные переговоры с Россией начнутся в городе Джидда Саудовской Аравии уже 23 марта, в воскресенье. По мнению иностранца, затем произойдет полное прекращение огня.

Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме.

Фото: YouTube / Face the Nation