Угонщики ВАЗа не смогли уехать и даже сбежать от Росгвардии

Бойцы Росгвардии на проспекте Космонавтов начали преследовать подозрительный автомобиль и начали преследование. Люди в машине вскоре решили бросить машину и убежать, но им не удалось.

Ночью на четверг, 11 января, наряд вневедомственной охраны Росгвардии в Московском районе задержали двух угонщиков. В половине второго сотрудники органов заметили автомобиль ВАЗ-21074 около дома 96 на проспекте Космонавтов. При приближении машины гвардейцев водитель решил ускориться.

Это показалось подозрительным, поэтому автомобиль начали преследовать. Уже на соседней улице люди в машине решили, что на четырех колесах им не убежать. Поэтому они остановились и бросились убегать, сообщает пресс-служба ведомства.

Но бойцы Росгвардии поймали беглецов. Их отвезли в 33 отдделение полиции. Оказалось. Что двое жителей Гатчинского района Ленинградской области угнали автомобиль, на котором они скрывались от Росгвардии, от дома 12 в 5-ом Предпортовом проезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.