Удачливый пешеход увернулся от ДТП на "Бухарестской"

На перекрестке Бухарестской и Салова могла произойти авария с жертвами, но помог случай.

Вечером 20 мая в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено спасение пешехода, который мог стать участником ДТП. Однако он увернулся от автомобиля Nissan, летевшего на него.

На кадрах заметно, как пешеход переходит дорогу на разрешающий сигнал светофора и останавливается на островке безопасности Судя по всему, водитель иномарки не вписался в поворот и въехал в пешеходную зону.

Пешеход вовремя отошел в сторону, а автомобиль въехал в дорожный знак, который, похоже, и оказался единственным пострадавшим.

Видео: ВКонтакте / Александр Космодемьянский