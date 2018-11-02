Учителя из Ленобласти, победившие в конкурсе профессиональных достижений, получат по 200 000 рублей

В Ленинградской области завершился конкурс профессиональных достижений для работников педагогической отрасли - из 37 участников 20 учителей получат федеральные и областные выплаты в размере от 100 000 до 200 000 рублей.
В числе победителей:
В числе лауреатов конкурса:
Для участия в конкурсе у педагогов должен был быть опыт научных публикаций и распространения личного педагогического мастерства; учитывалось количество успевающих и неуспевающих учеников, виды внеурочной деятельности, дифференцированность подхода к различным группам учеников и другие факторы.
Новый учебный год в школах Ленобласти начнется в очном формате.
Фото: Pexels
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