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Учителя из Ленобласти, победившие в конкурсе профессиональных достижений, получат по 200 000 рублей
Сегодня, 11:46
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Учителя из Ленобласти, победившие в конкурсе профессиональных достижений, получат по 200 000 рублей

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В 2021 году награду за профессионализм получат 20 педагогов.

В Ленинградской области завершился конкурс профессиональных достижений для работников педагогической отрасли - из 37 участников 20 учителей получат федеральные и областные выплаты в размере от 100 000 до 200 000 рублей. 

В числе победителей: 

В числе лауреатов конкурса: 

Для участия в конкурсе у педагогов должен был быть опыт научных публикаций и распространения личного педагогического мастерства; учитывалось количество успевающих и неуспевающих учеников, виды внеурочной деятельности, дифференцированность подхода к различным группам учеников и другие факторы. 

Новый учебный год в школах Ленобласти начнется в очном формате. 

 

Фото: Pexels

Теги: конкурс для педагогов, лучшие учителя ленобласти, награда для профессионалов, поддержка учителей, премия в 200 тысяч
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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