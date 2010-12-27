Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Пять педагогов представят Петербург на Всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям"
Сегодня, 17:09
0
Alena_Zinovieva
213

Пять педагогов представят Петербург на Всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям"

0
 
 

За победу будут бороться 60 человек.

В финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" вышли пять учителей из Северной столицы. Они будут отстаивать честь города среди лучших из лучших. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Всего в финал вышло 60 человек. Их будут отбирать по шести различным направлениям. Например, Ольга Ващенко из Петербурга выступит в номинации "Социально-педагогическая", Марина Тарасова —"Туристско-краеведческая", Федор Веселовский — в номинации "Физкультурно-спортивная", Сергей Пичугин в номинации "Естественнонаучная", Юлия Савельева —"Техническая".

Одной из приоритетных задач конкурса является поддержка талантливых педагогов и инновационного педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей.

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе появится Академия хоккея имени Валерия Харламова.

Фото: pixabay.com

Теги: конкурс для педагогов , сердце отдаю детям
Категории: Лента новостей Новости России Картина дня

Оставить комментарий

5