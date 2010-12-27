Пять педагогов представят Петербург на Всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям"

В финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" вышли пять учителей из Северной столицы. Они будут отстаивать честь города среди лучших из лучших. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Всего в финал вышло 60 человек. Их будут отбирать по шести различным направлениям. Например, Ольга Ващенко из Петербурга выступит в номинации "Социально-педагогическая", Марина Тарасова —"Туристско-краеведческая", Федор Веселовский — в номинации "Физкультурно-спортивная", Сергей Пичугин в номинации "Естественнонаучная", Юлия Савельева —"Техническая".
Одной из приоритетных задач конкурса является поддержка талантливых педагогов и инновационного педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей.
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