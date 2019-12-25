Учителей предлагают избавить от лишних отчётов

Согласно поправкам, предлагается установить лишь четыре вида отчетов, которые должны предоставлять учителя.

Российских учителей могут освободить от лишних отчетов. Совет Федерации предложил рассмотреть законопроект, согласно которому школьным педагогам дадут защиту от лишней бумажной работы. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Соавтор поправок Ирина Рукавишникова заявила, что предоставление отчетности иногда доходит до абсурда. Например, учителей обязывают предоставлять отчеты по оздоровлению вне школы, , акты посещения всех семей класса, информационные письма о классном часе и многое другое. Даже во время дистанционных уроков учителя должны были писать от руки отчеты о проведенных занятиях.

Однако 18 декабря появилось письмо "О снижении документальной нагрузки учителей". Согласно нему, предлагается установить лишь четыре вида отчетов, которые должны предоставлять учителя. Это документация по основной образовательной программе для каждого из уровней общего образования, журнал группы продленного дня, журнал учета успеваемости, материалы личного дела обучающегося.

В случае принятия поправок больше никакие отчеты учителя предоставлять не обязаны. Иную отчетность педагог может выполнять добровольно и за отдельную плату по договору, который должен быть заключен между ним и руководством учебного заведения.

Смешанное обучение в петербургских школах сохранят до конца учебного года.

Фото: Piter.tv