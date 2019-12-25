Смешанное обучение в петербургских школах сохранят до конца учебного года

Потехина отметила, что практически все родители детей, которые находятся на дистанте, хотят сохранить его.

Невзирая на то, какая сложится в Петербурге эпидемиологическая ситуация, возможность смешанного обучения для школьников сохранят до конца учебного года. Такое заявление в эфире телеканала "78" сделала вице-губернатор Ирина Потехина.

Потехина отметила, что практически все родители детей, которые находятся на дистанте, хотят сохранить его. Поэтому было принято решение сохранить такую форму обучения до конца учебного года.

Говоря об опыте, педагоги учатся передавать знания по-новому, и этот формат можно будет использовать в будущем, считает Ирина Потехина.

В Петербурге решат вопрос с аттестацией школьников на смешанном обучении.

Фото: Piter.tv