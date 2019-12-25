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Ученым впервые удалось извлечь ДНК из волос древних южноафриканских мумий
Сегодня, 13:05
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученым впервые удалось извлечь ДНК из волос древних южноафриканских мумий

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Обрывки ДНК сохранились в кладках яиц паразитов, обитавших в волосах древних индейцев.

Ученым удалось расшифровть геномы нескольких южноафриканских мумий, их возраст составляет порядка 2 тыс. лет. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Рединга.

Отмечается, что обрывки ДНК сохранились в кладках яиц паразитов, обитавших в волосах древних индейцев.

Это открытие значительно расширяет наш доступ к образцам ископаемых геномов древних людей, а также позволяет раскрыть те природные условия, в которых жили люди тысячи лет назад, - говорится в сообщении. 

Ранее мы писали, что определены антитела, нейтрализующие "омикрон"-штамм коронавируса. 

Фото: pixabay 

Теги: днк волос, древние индейцы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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