Ученым впервые удалось извлечь ДНК из волос древних южноафриканских мумий

Обрывки ДНК сохранились в кладках яиц паразитов, обитавших в волосах древних индейцев.

Ученым удалось расшифровть геномы нескольких южноафриканских мумий, их возраст составляет порядка 2 тыс. лет. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Рединга.

Отмечается, что обрывки ДНК сохранились в кладках яиц паразитов, обитавших в волосах древних индейцев.

Это открытие значительно расширяет наш доступ к образцам ископаемых геномов древних людей, а также позволяет раскрыть те природные условия, в которых жили люди тысячи лет назад, - говорится в сообщении.

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