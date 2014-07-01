Определены антитела, нейтрализующие "омикрон"-штамм коронавируса

Эти антитела нацелены на участки S-белка, которые остаются фактически неизменными в ходе эволюции вируса.

Ученые провели исследование и нашли антитела, нейтрализующие "омикрон"-штамм и другие штаммы коронавируса. Антитела эти нацелены на участки S-белка, которые практически остаются неизменными в ходе эволюции вируса. Статья была опубликована в журнале Nature.

Отмечается, что "омикрон"-штамм иметт 37 мутаций в S-белке коронавируса. Это играет ключевую роль при заражении клеток организма. Так, ученые создали ослабленный вирус, который не способен к размножению.

Оказалось, что S-белок "омикрона" связывается с клеточным рецептором ACE2 в 2,4 раза лучше, чем это делают самые ранние варианты коронавирусных белков-"шипов".

Антитела у ранее инфицированных людей и у тех, кто получил вакцины Sputnik V, Sinopharm или однократную дозу Johnson & Johnson, практически не имели способности блокировать проникновение омикрон-штамма в клетки. При этом некоторую нейтрализующую активность сохранили антитела у людей, которые получили две дозы вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Однако активность была снижена при этом в 20-40 раз. А у людей, которые ревакцинировали в третий раз нейтрализующая активность снизилась в четыре раза.

В ходе исследования также выяснилось, что есть четыре больших класса антител, сохранивших высокую способность нейтрализовать омикрон.

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