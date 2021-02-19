Ученый из Германии высказался об искусственном происхождении COVID-19

В своем исследовании специалист придерживается версии "утечки" вируса.

Ученый из Германии высказался об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. Такой вывод сделан в исследовании профессора Гамбургского университета Роланда Визендангера, работа опубликована в сети. Специалист считает, что вирус появился в результате утечки появился из лаборатории института в Ухане.

Специалист отметил, что не обнаружено то "промежуточное" животное, через которое коронавирус передался человеку от летучих мышей. Их нет на рынке в Ухане, однако в городском вирусологическом институте города их предостаточно – к этому выводу приводят научные публикации, в ходе которых выяснилось, что специалисты из Китая тестируют огромную коллекцию коронавирусов на летучих мышах.

Инфекционист Евгений Тимаков назвал процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19. По его словам, антитела к коронавирусу есть от 20 до 70% жителей — в зависимости от региона.

Видео: YouTube / SAT.1 REGIONAL