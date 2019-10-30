  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые заявили о схожести обоняния человека и насекомых
Сегодня, 14:03
69
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые заявили о схожести обоняния человека и насекомых

0 0

Ощущение запахов происходит из-за того, что определенные молекулы в воздухе активируют сенсорные нейроны в обонятельном эпителии.

Ученые из Норвегии провели исследование и выяснили, что обоняние человека напоминает обоняние насекомых. Эксперименты проводили на Совке хлопковой. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Отмечается, что эксперименты проводились на мозге Совки хлопковой. Ученым удалось описать анатомические и физиологические особенности на уровне отдельных обонятельных клеток.

Выяснилось, что входящая информация поступает в первичную обонятельную кору. Другие же сенсорные сигналы проходят через другую структуру мозга, а затем уже проникают в соответствующие области коры головного мозга. Ощущение запахов происходит из-за того, что определенные молекулы в воздухе активируют сенсорные нейроны в обонятельном эпителии.

Ранее мы писали, что расходы на программу ОМС в Петербурге вырастут 7,4 млрд рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: обоняние человека и насекомых
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии