Ученые заявили о схожести обоняния человека и насекомых

Ощущение запахов происходит из-за того, что определенные молекулы в воздухе активируют сенсорные нейроны в обонятельном эпителии.

Ученые из Норвегии провели исследование и выяснили, что обоняние человека напоминает обоняние насекомых. Эксперименты проводили на Совке хлопковой. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Отмечается, что эксперименты проводились на мозге Совки хлопковой. Ученым удалось описать анатомические и физиологические особенности на уровне отдельных обонятельных клеток.

Выяснилось, что входящая информация поступает в первичную обонятельную кору. Другие же сенсорные сигналы проходят через другую структуру мозга, а затем уже проникают в соответствующие области коры головного мозга. Ощущение запахов происходит из-за того, что определенные молекулы в воздухе активируют сенсорные нейроны в обонятельном эпителии.

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