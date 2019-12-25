Ученые заявили, что развитие ИИ необходимо брать под строгий контроль

Отмечается, что системы под управлением ИИ стали слишком могущественными.

Международная группа ученых под руководством сотрудников из Университета Брауна (США) провела исследование и сделала вывод, что развитие технологий искусственного интеллекта достигло поворотного момента, по этой причине люди должны взять под строгий контроль ИИ. Об этом пишет Planet Today.

Исследователи отмечают, что системы под управлением ИИ стали слишком могущественными. На это указывает значительный прогресс в машинном зрении, распознавании образов и интерпретации языков. Ученые подчеркивают, что сейчас от работы этих систем зависят жизни многих людей. И это значит, что риски, которые связаны с применением искусственного интеллекта, уже сейчас колоссальны. В будущем они будут только расти.

Нельзя забывать о рисках алгоритмической дискриминации или использования ИИ для преднамеренного обмана. Нам нужно организовать жесткий мониторинг процесса развития ИИ, и делать это необходимо уже сейчас, иначе будет поздно, — сообщили авторы исследования.

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