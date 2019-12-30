Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии по имени Несьямун

Органы речи покойного жреца распечатали на 3D-принтере.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что в Великобритании ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии Несьямун. Об этом сообщает Scientific Reports.

Известно, что у этой мумии сохранились голосовые связки и гортань. Именно это и позволило учёным воссоздать речь погибшего. Специалисты сделали эо с помощью компьютерного томографа и трехмерной модели органов речи Несьямун.

Несьямун — одна из самых известных и хорошо сохранившихся мумий.

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