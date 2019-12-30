Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Франции и США.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что в Китае зафиксировали почти 2 тысячи больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ещё около 2,7 тыс. человек могут быть заражены. В настоящее время службы Китая проверяют больных. Ранее китайские власти сообщали о 1743 зараженных и 54 умерших. Известно, что больше всего зараженных в провинции Хубэй.

По данным служб, опасная болезнь уже поразила Австралию, Вьетнам, Малайзию, Непал, Францию и США. В России случаев заражения не выявлено.

Ранее мы сообщали о том, что Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса