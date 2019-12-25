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Ученые выяснили, почему человек лучше запоминает негативные события
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Ученые выяснили, почему человек лучше запоминает негативные события

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В эксперименте приняли участие 64 человека.

Международная команда исследователей из Рурского (Германия) и Пекинского педагогического (Китай) университетов провела исследование и выяснила, почему люди лучше запоминают события в стрессовом состоянии. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 64 человека. Добровольцев поделили на две группы, всем им предложили пройти собеседование. Первую группу участников эксперимента ждал разговор в дружелюбной обстановке, а вторую – в стрессовой. В ходе бесед испытуемым показывали также 24 предмета.

Оказалось, что в дружелюбной атмосфере люди запоминали меньше деталей. Это выяснилось благодаря функциональной МРТ.

Ученые подчеркивают, что в мозге миндалевидное тело отвечает за запоминание негативных событий. Данная часть мозга формирует страх.

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Фото: pixabay 

Теги: негативные события
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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