Ученые выяснили, почему человек лучше запоминает негативные события

В эксперименте приняли участие 64 человека.

Международная команда исследователей из Рурского (Германия) и Пекинского педагогического (Китай) университетов провела исследование и выяснила, почему люди лучше запоминают события в стрессовом состоянии. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 64 человека. Добровольцев поделили на две группы, всем им предложили пройти собеседование. Первую группу участников эксперимента ждал разговор в дружелюбной обстановке, а вторую – в стрессовой. В ходе бесед испытуемым показывали также 24 предмета.

Оказалось, что в дружелюбной атмосфере люди запоминали меньше деталей. Это выяснилось благодаря функциональной МРТ.

Ученые подчеркивают, что в мозге миндалевидное тело отвечает за запоминание негативных событий. Данная часть мозга формирует страх.

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