Ученые выяснили, как и где могли образоваться первые биомолекулы

Для начала репликации молекулы РНК необходимо, чтобы раствор содержал высокое количество ионов магния и малое количество ионов натрия.

Ученые Мюнхенского Университета, Технического университета Дортмунда и Института Макса Планка провели исследование и сделали вывод, что первые биомолекулы могли появиться в трещинах горных пород. Дело в том, что там есть оптимальный геологический раствор солей магния и натрия. Статья опубликована в журнале Nature Chemistry.

Есть гипотеза, что первые молекулы, из которых могло появиться что-то живое, возникли из РНК, которая имеет определенную наследственную информацию.

Ученые стали искать естественные условия, а именно правильный солевой баланс. Он необходим для начала репликации молекулы РНК. Для запуска этого процесса необходимо, чтобы раствор содержал высокое количество ионов магния и малое количество ионов натрия. В результате состав был получен из выщелачивающего базальта, образовавшегося при смешении горных пород и переплавленного стекла. Тепловой поток регулировал концентрацию ионов.

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